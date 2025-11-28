Van'da Kanser Eğitimi ve Taraması Semineri Düzenlendi
Van Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik düzenlenen seminerde, akciğer ve bağırsak kanseri hakkında bilgi verildi. Katılımcılara kanser taramasının önemi anlatıldı ve sigara bırakma desteği sağlandı.
Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde Dr. Adem Karaman, Dr. Sibel Dülger ile KETEM Birim Sorumlusu Buket Demircan, katılımcılara sağlık bilincini arttırmaya yönelik bilgi verdi, kanser taramasının önemini anlattı.
İki gün sürecek seminerde sigarayı bırakmak isteyenlere ilaç ve danışmanlık hizmeti verildi, kanser taraması yaptırmak isteyenlere Gaitada Gizli Kan tüpleri dağıtıldı.
Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel