Van'da trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti

VAN'ın Çaldıran ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çaldıran ile Özalp yol ayrımındaki Oruçlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İki ilçenin yol ayrımında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. 4 kişinin cenazesi ise otopsi işlemleri için Van'a getirildi.

Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı