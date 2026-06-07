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Van'da trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti

Van'da trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti
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Van'ın Çaldıran ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

VAN'ın Çaldıran ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çaldıran ile Özalp yol ayrımındaki Oruçlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İki ilçenin yol ayrımında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. 4 kişinin cenazesi ise otopsi işlemleri için Van'a getirildi.

Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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