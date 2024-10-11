Üye Girişi
Haberler

Van'da Kadına Yönelik Şiddete Tepki Gösterdiler

Van'da Kadına Yönelik Şiddete Tepki Gösterdiler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da kadınlar, kadına yönelik şiddete karşı bir araya gelerek, güvenli bir gelecek için toplumda barış ve huzurun tesis edilmesi gerektiğini vurguladılar.

Van'da bir araya gelen kadınlar, kadına yönelik şiddet ve bu kapsamda devam eden suçlara tepki gösterdi.

Van İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, "Mahallene, okuluna, ailene sahip çık. Hepimiz sorumluyuz" yazılı dövizler taşıdı.

Van İHH İnsani Yardım Derneği Eğitim Birimi Sorumlusu Yıldız Doğan, yaptığı açıklamada, güvenli gelecek için dil, din ve ırk ayırt etmeksizin toplumda barış ve huzurun tesis edilmesi gerektiğini söyledi.

Son zamanlardaki kadınlara yönelik şiddet olaylarına değinen Doğan, "Kötülüğün, vahşetin sıradanlaşmasıyla yitirdiğimiz çocuklarımız ve kadınlarımız ile toplum vicdanını da zamanla yitireceğimiz açıktır. Çocuklarını, kadınlarını koruyamayan toplumun, güvenli bir geleceği olmayacak. Güvenli gelecek için dil, din, ırk ayırt etmeksizin tüm topluma barış ve huzuru vaat etmeliyiz." dedi.

Uyuşturucu kullanmanın topluma verdiği zararlardan söz eden Doğan, şunları kaydetti:

"Ülkemizde işlenen her üç suçtan biri uyuşturucu nedeniyle gerçekleşmekte. Bu istatistik, uyuşturucu ile mücadelenin ne kadar acil bir ihtiyaç olduğunu açıkça ortaya koymakta. Bir tarafta kadın cinayetleri, çocuk katliamları, hayvanlara işkence kınanırken, diğer tarafta bu duyguları besleyen akımların ve inançların toplum nezdinde muteber addedilmeye çalışıldığına şahit oluyoruz."

Kaynak: AA / Nazlı Timur - Güncel

İnsan Hakları Sivil Toplum Politika Güncel Kadın van

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu

Polis katili için istenen ceza belli oldu! Başsavcılıktan dikkat çeken talep

 Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı

İğrenç görüntülerle gündem olan şahıs böyle yakalandı

 Savcıya 'Mermiye kafa atacak adamları var' tehdidi: Polis hepsini enseledi

Polis savcıya tehdidi affetmedi, hepsini enseledi
Almanya'dan Eurofighter'a yeşil ışık

Almanya'dan Eurofıghter'a yeşil ışık Teknik ekip Türkiye'de
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1936 Berlin Olimpiyatları'nda Türkiye'ye ilk olimpiyat altınını kazandıran Yaşar adlı güreşçinin "çaresiz, düşkün, zavallı" anlamına gelen soyadı "... Cerrah Mehmed Paşa kimdir, lakabı ne? İstanbul'daki Cerrahpaşa semtine adı verilen Cerrah Mehmed Paşa, lakabını hangisiyle almıştır? Hangi mağara Antalya'da değildir? Damlataş Mağarası nerede, Dim Mağarası nerede, Karain Mağarası nerede, Oylat Mağarası nerede? MNE hangi takım, açılımı ne (Türkiye Karadağ)? TV8.5 canlı izle! BOSNA HERSEK ALMANYA TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki! 11 Ekim TV8.5 CANLI 4K İZLE Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan bir atasözü değildir? Türkiye Karadağ ne maçı, resmi maç mı, hazırlık maçı mı, eleme maçı mı? İzlanda Galler maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) İzlanda Galler maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Türkiye'de Sezaryen doğum oranı yüzde kaçtır? Dünya Sağlık Örgütüne göre, yaklaşık yüzde 15 olması gereken, Norveç'te ve Hollanda'da yüzde 15 olan ... Milli maç takvimi! Türkiye A Milli Takım maçları ne zaman? Macaristan Hollanda maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Macaristan Hollanda maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.