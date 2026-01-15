Haberler

Gürpınar'da "Kadın Taziye Evi ve Kur'an Kursu" binasının açılışı yapıldı

Güncelleme:
Van'ın Gürpınar ilçesinde yapımı tamamlanan 'Kadın Taziye Evi ve Kur'an Kursu' binası törenle hizmete açıldı. Açılışta mahalle halkı ve yerel yöneticiler bir araya geldi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde yapımı tamamlanan "Kadın Taziye Evi ve Kur'an Kursu" binası törenle hizmete açıldı.

Otbiçer Mahallesi'nde düzenlenen programda, İlçe Müftüsü Kasım Demir'in yaptığı duanın ardından açılış kurdelesi kesildi.

Kaymakam Yasin Erdem, hizmetin mahalle sakinleri için önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Otbiçer Mahallesi Muhtarı Ahmet Şerifoğlu da desteklerinden dolayı Kaymakam Erdem'e teşekkür plaketi takdim etti.

Açılış törenine, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Semih Gümüşbaş, İlçe Emniyet Amiri Gökhan Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Faruk Şamiloğlu ile mahalle sakinleri katıldı.

Kaynak: AA / Ali Çelik - Güncel
