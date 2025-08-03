Van'da Kaçakçılık Operasyonlarında 60 Şüpheli Gözaltına Alındı

Van'da Kaçakçılık Operasyonlarında 60 Şüpheli Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da jandarma ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında düzenledikleri operasyonlarda 60 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 60 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 28 Temmuz-3 Ağustos'ta kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 41 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 4 bin 574 paket kaçak sigara, 32 elektronik sigara, 20 puro, 5 dedektör, 9 bin 307 kilogram çay, sahte pasaport, 6 bin 125 tabak çanak, 1526 epidotlu kuvars taş ve 6 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 60 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Bahar Tanrıtanır - Güncel
Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukcu, gazeteciyi tehdit etti! İşte o sözler

Galatasaraylı yönetici gazeteciyi tehdit etti! İşte o sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Binlerce Galatasaraylı ıslıklamıştı! Guendouzi'den o tepkilere şaşırtan cevap

Binlerce Cimbomlu ıslıkladı! Tepki vermesi gerekirken bakın ne yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.