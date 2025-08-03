Van'da Kaçakçılık Operasyonlarında 60 Şüpheli Gözaltına Alındı

Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 60 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 28 Temmuz-3 Ağustos'ta kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 41 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 4 bin 574 paket kaçak sigara, 32 elektronik sigara, 20 puro, 5 dedektör, 9 bin 307 kilogram çay, sahte pasaport, 6 bin 125 tabak çanak, 1526 epidotlu kuvars taş ve 6 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 60 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.