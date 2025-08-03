Van'da Kaçakçılık Operasyonlarında 60 Şüpheli Gözaltına Alındı
Van'da jandarma ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında düzenledikleri operasyonlarda 60 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.
Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 60 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 28 Temmuz-3 Ağustos'ta kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 41 ayrı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 4 bin 574 paket kaçak sigara, 32 elektronik sigara, 20 puro, 5 dedektör, 9 bin 307 kilogram çay, sahte pasaport, 6 bin 125 tabak çanak, 1526 epidotlu kuvars taş ve 6 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 60 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Bahar Tanrıtanır - Güncel