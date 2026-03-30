Van'da kaçakçılık operasyonlarında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da gerçekleştirilen kapsamlı kaçakçılık operasyonlarında, çeşitli kaçak malzemelerin yanı sıra silah ve mühimmat ele geçirildi. 30 operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 22-29 Mart'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 30 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 608 uzun namlulu silah fişeği, 77 tabanca fişeği, 15 şarjör, 5 boş kovan, 2 uzun namlulu silah, 2 yivsiz av tüfeği, 2 tabanca, 1566 paket sigara, 422 litre akaryakıt, 360 kilogram açık tütün, 68 cep telefonu, 13 elektronik sigara ve 8 elektronik ev eşyası ele geçirildi.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel
İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha
500

Eşinden boşanan kadının sözleri büyük tartışma yarattı

Eşinden boşanan kadının sözleri büyük tartışma yarattı
Arabaların ön camlarındaki siyah noktalar ne işe yarıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

O noktalar ne işe yarıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı
18 yıllık evlilik bitti! Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı

18 yıllık olaylı evlilik bitti
Kuralı değiştirdiler! Hindistan'dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle

Kuralı değiştirdiler! Hindistan'dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle
Eşinden boşanan kadının sözleri büyük tartışma yarattı

Eşinden boşanan kadının sözleri büyük tartışma yarattı
Adana'da telefon tamircisine silahlı saldırı: 1 ölü

İş yerine gelenler, manzarayı görünce sinir krizi geçirdi
Maç öncesi sigara içmesinin bedeli ağır oldu! Fenerbahçe'den resmi açıklama

Bu görüntünün bedeli çok ağır oldu