Van'da Jandarma Ekiplerinden Okul Çevresinde Denetim

Van'da jandarma ekipleri, okul çevresinde denetim gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin güvenilir ortamda bulunmalarını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, okula giriş, çıkış saatlerinde kimlik ve araçların evrak kontrollerini yapan ekipler, bazı sürücülere uyarıda bulundu.

Ekipler, okul çevresinde olası riskleri en aza indirmek için denetimlerini sürdüreceği belirtildi.