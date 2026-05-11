Van'da jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi

Van'da Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere yönelik bilgilendirme programı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Melike Atman Ortaokulunda öğrenim gören öğrencileri ziyaret etti.

Trafik Haftası kapsamında öğrencilerle bir araya gelen ekipler, trafiğin tanımı ve genel kurallar, güvenli karşıdan karşıya geçme yöntemleri, emniyet kemeri ve kask kullanımının önemi, okul servis araçlarına güvenli iniş ve biniş hakkında bilgilendirme yaptı.