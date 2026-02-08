Haberler

Van'da çocuklara yönelik piyano dinletisi düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van Büyükşehir Belediyesi, ilköğretim okulu öğrencileri için piyano dinletisi düzenledi. Etkinlikte konservatuvar öğrencileri klasik müzik eserleri ile minik sanatseverlere keyifli anlar yaşattı.

Van Büyükşehir Belediyesince ilköğretim okulu öğrencilerine yönelik piyano dinletisi düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki konservatuvar öğrencilerinin katılımı ile etkinlik organeze edildi.

Hacıbekir Kültür Merkezinde yapılan etkinlikte sahne alan konservatuvar öğrencileri, piyano eşliğinde katılımcılara müzik dinletisi sundu.

Klasik müziğin seçkin eserleriyle buluşan minik sanatseverler, dinleti boyunca seslendirilen eserleri ilgiyle takip etti.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
ABD Adalet Bakanlığı'ndan skandal hamle! 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar

Trump panik içinde! ABD Adalet Bakanlığı'ndan skandal hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak müfettiş görevlendirildi

Kan donduran olayla ilgili emniyet harekete geçti
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam'ın çocuk yıldızı çıktı

Narkotik operasyonunda tutuklanan isim meğer Yeşilçam'ın 'Afacan'ıymış
Tether'den Türkiye'de tarihi operasyon! 500 milyon dolar değerindeki varlık donduruldu

Türkiye'de tarihi operasyon! Rakam 500 milyon dolardan fazla
Süper Lig'e koşuyorlar! 5 atıp Amedspor'u liderlikten ettiler

Süper Lig'e koşuyorlar! 5 atıp Amedspor'u liderlikten ettiler
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak müfettiş görevlendirildi

Kan donduran olayla ilgili emniyet harekete geçti
Hayat karartan benzerlik: Bu şehirden öyle adam çıkmaz

Hayat karartan benzerlik: Bu şehirden öyle adam çıkmaz
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi

Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi