Van'da çocuklara yönelik piyano dinletisi düzenlendi
Van Büyükşehir Belediyesi, ilköğretim okulu öğrencileri için piyano dinletisi düzenledi. Etkinlikte konservatuvar öğrencileri klasik müzik eserleri ile minik sanatseverlere keyifli anlar yaşattı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki konservatuvar öğrencilerinin katılımı ile etkinlik organeze edildi.
Hacıbekir Kültür Merkezinde yapılan etkinlikte sahne alan konservatuvar öğrencileri, piyano eşliğinde katılımcılara müzik dinletisi sundu.
Klasik müziğin seçkin eserleriyle buluşan minik sanatseverler, dinleti boyunca seslendirilen eserleri ilgiyle takip etti.
Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel