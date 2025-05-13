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Van'da İklim Dostu Nesiller Münazara Yarışması Düzenlendi

Van'da İklim Dostu Nesiller Münazara Yarışması Düzenlendi
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Van Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen 'İklim Dostu Nesiller Buluşması' münazara yarışmasında lise öğrencileri iklim değişikliği konusunda sunum yaptılar. Etkinlikte dereceye girenler ödüllendirildi.

Van Büyükşehir Belediyesince liseler arası "İklim Dostu Nesiller Buluşması" münazara yarışması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı, 15 Mayıs Dünya İklim Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Konser ve Tiyatro Salonu'nda yapılan "İklim Dostu Nesiller Buluşması" münazara yarışması kapsamında lise öğrencilerinden gruplar oluşturuldu.

Tuşba Fen Lisesi, Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ve Merkez İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin çözümü, teknoloji ile mi yoksa insan ile mi gerçekleşir" konusunda sunum yaptı.

İki saat süren yarışma sonucunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vahap Yönten, Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Feray Gökdere, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
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