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Bakan Çiftçi, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut’un Kimliğini Açıkladı

Bakan Çiftçi, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut’un Kimliğini Açıkladı
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Van'ın Erciş ilçesinde hafif ticari aracın askeri araca çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut'un kimliğini duyurdu. Bakan, şehide rahmet, ailesine ve millete başsağlığı diledi, yaralı personele acil şifa temennisinde bulundu.

BAKAN ÇİFTÇİ, ŞEHİDİN KİMLİĞİNİ AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Van'ın Erciş ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki askeri araca çaptığı kazada şehit olan personelin kimliğini açıkladı. Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Van'ın Erciş ilçesinde görevi başında yaşanan trafik kazasında Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut, şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan jandarma personelimize de acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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