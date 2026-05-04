Van'da göl kıyısında mahsur kalan off-road ekibi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı

Van Gölü kıyısında yağış nedeniyle mahsur kalan off-road ekibi, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Ağin koylarının bulunduğu bölgeye dün giden 36 kişilik off-road ekibi, dönüş sırasında yolda mahsur kalınca yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri, gölde yürüttükleri 6 saatlik operasyonla mahsur kalanları komutanlık envanterindeki botlara alarak Gevaş ilçesindeki iskeleye ulaştırdı.

Sağlık durumları iyi olan off-road ekibindekiler, kendilerine yardımcı olan ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Özkan Bilgin
