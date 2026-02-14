Haberler

Van'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da gerçekleştirilen eylemde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Filistin'e Destek Platformu tarafından yapılan basın açıklamasında, Gazze halkının acil yardıma ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Van'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Filistin'e Destek Platformu tarafından Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen eylem için bir araya gelenler adına basın açıklaması yapan Ahmet Faruk Çevik, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiğini belirtti.

Gazze halkının desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade eden Çevik, şunları kaydetti:

"Zalimler hiç beklemedikleri bir yerde devrilecekler. Batı, Müslümanları tehlikeli olarak dünyaya tanıtmaya çalıştı. Bugün görüyoruz ki batı sistemi, batının vahşi kültürü, batılı vampirler çocukların kanını içmişler. Bebekleri kesmişler, çocukları kaçırmışlar. Bugüne kadar 300 bin çocuğun kaçırıldığı söyleniyor."

Filistin'den gelen aktivist Dr. Hani Aldali ise "Gazzeliler şu an bu yağmurun altında herhangi bir çadır, ev olmadan o soğukta yaşıyorlar. İşgalci İsrail şu ana kadar taahhüt etmiş olduğu ateşkese kesinlikle riayet etmiyor ve ihlal ediyor, yardımların oraya girmesine müsaade etmiyor. Gazze'de soykırım devam ediyor." dedi.

Gazze halkının yalnız olmadığını dile getiren Aldali, şöyle devam etti:

"Ramazan ayının yaklaşmasıyla Gazze halkının çok ciddi bir şekilde yardıma ihtiyacı var. Bütün gayretinizi, çabanızı sarf ederek Gazze'de ilaç bekleyen yaralılara ve hastalara acilen o ilaçların yetiştirilmesi ve ABD ve İsrail'i baskı altına alarak ateşkesin birinci ve ikinci merhalelerine riayet etmelerini sağlamak için halklardan ve devletlerden Gazze halkı için destek bekliyoruz."

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
24 saatte 74 kilogram yağış! Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botlarla kurtarıldı

Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botlarla kurtarıldı
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi

Polis cami çıkışı böyle bekledi, tepkiler sonrası jet açıklama geldi
Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran akıntıya kapılıp yok oldu gitti

Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran yok oldu gitti
Samsunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Gece 03.30'da gönderdiği Thomas Reis'in yerine bakın kimi getirdi
Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı

Suriye'de YPG'nin kaybettiğini en iyi kanıtlayan gelişme
Akın Gürlek inanılmaz detayları açıkladı: 2-3 kilo kokain tüketiliyor, münasebetsiz ilişkiler yaşanıyor

Sarsıcı detayları açıkladı: Münasebetsiz ilişkiler, 3 kilo kokain...
Akın Gürlek inanılmaz detayları açıkladı: 2-3 kilo kokain tüketiliyor, münasebetsiz ilişkiler yaşanıyor

Sarsıcı detayları açıkladı: Münasebetsiz ilişkiler, 3 kilo kokain...