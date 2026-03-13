Haberler

Çaldıran'da fırınlar denetlendi

Çaldıran ilçesinde zabıta ekipleri, Ramazan dolayısıyla fırınlarda hijyen kurallarını ve ekmek gramajlarını denetledi. İşletmelere fiyat tarifelerine uyulması için bilgilendirme yapıldı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde zabıta ekipleri fırınları denetledi.

Ramazan ayı dolayısıyla yapılan kontrollerde, hijyen kuralları ve ekmek gramajları titizlikle incelendi, fiyat tarifelerine uyulması konusunda işletmelere bilgilendirme ve uyarılarda bulunuldu.

Denetimlerde üretim alanları, personel temizliği ve kullanılan malzemelerin muhafaza koşulları da kontrol edildi.

Zabıta Amiri Orhan Bayrak, denetimlerin ramazan ayı boyunca titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, amaçlarının vatandaşın güvenli şekilde alışveriş yapmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Sadrettin Kaya
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

