Çaldıran'da fırınlar denetlendi

Van'ın Çaldıran ilçesinde zabıta ekipleri fırınları denetledi.

Ramazan ayı dolayısıyla yapılan kontrollerde, hijyen kuralları ve ekmek gramajları titizlikle incelendi, fiyat tarifelerine uyulması konusunda işletmelere bilgilendirme ve uyarılarda bulunuldu.

Denetimlerde üretim alanları, personel temizliği ve kullanılan malzemelerin muhafaza koşulları da kontrol edildi.

Zabıta Amiri Orhan Bayrak, denetimlerin ramazan ayı boyunca titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, amaçlarının vatandaşın güvenli şekilde alışveriş yapmasını sağlamak olduğunu kaydetti.