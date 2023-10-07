Van'da firari hükümlü uyuşturucu ticareti suçundan yakalandı
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Van'da, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası olan firari hükümlü C.K., jandarma ekiplerince Edremit ilçesinde saklandığı adrese giderken yakalandı.
Van İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K.'nin saklandığı adresi belirledi. Ekipler, C.K.'nin saklandığı Edremit ilçesinin Kurubaş Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi. C.K., kaldığı adrese doğru yürürken jandarma ekipleri tarafından yakanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan C.K, tutuklanarak Van Açık Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel