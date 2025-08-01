Van'da Erçek Gölü'ne Devrilen Otomobilde 3 Yaralı
Van'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Erçek Gölü'ne devrildi. Olayda 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Van'da Erçek Gölü'ne devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Özalp-Van kara yolunda sürücü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden Erçek Gölü'ne devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan 3 kişi araçtan çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel