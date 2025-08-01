Van'da Erçek Gölü'ne Devrilen Otomobilde 3 Yaralı

Van'da Erçek Gölü'ne Devrilen Otomobilde 3 Yaralı
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Van'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Erçek Gölü'ne devrildi. Olayda 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Van'da Erçek Gölü'ne devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Özalp-Van kara yolunda sürücü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden Erçek Gölü'ne devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralanan 3 kişi araçtan çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
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