Van'da Engelliler Haftası Etkinliği: Öğrenciler Van Müzesi'ni Ziyaret Etti

Van'da Engelliler Haftası Etkinliği: Öğrenciler Van Müzesi'ni Ziyaret Etti
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Van Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikte özel gereksinimli öğrenciler ile diğer öğrencileri Van Müzesi'nde buluşturdu. Öğrenciler, çeşitli medeniyetlere ait eserleri inceledi.

Van Büyükşehir Belediyesince 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Van Müzesi'ni gezdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığınca öğrenciler arasındaki dayanışmayı arttırmak amacıyla etkinlik yapıldı.

Bu kapsamda, özel gereksinimli öğrenciler ile anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri Van Müzesi'ni gezdi.

Müzede Urartu başta olmak üzere Roma, Bizans, Selçuklu, Akkoyunlu ve Karakoyunlu ile Osmanlı dönemlerine ait eserleri inceleyen öğrenciler, eserler hakkında görevlilerden ve öğretmenlerinden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
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