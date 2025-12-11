Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarıyla İpekyolu ilçesindeki Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, DEM Parti binası önüne kadar yürüdü.

Aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme kızı için katılan Nazlı Sancar, basın mensuplarına, 15 yıldır kızından haber alamadığını söyledi.

Artık annelerin ağlamaması gerektiğini belirten Sancar, şunları kaydetti:

"Hepimiz evlatlarımızı bekliyoruz. Terörsüz Türkiye sürecine kim sebep olmuşsa, kim katkı sağlamışsa Allah razı olsun. Artık kan dökülmesin, anneler ağlamasın. Acının dili yok. Burada 10 gün, 10 gece acımı anlatsam yetmez. Yıllardır evlat acısı çekiyorum."