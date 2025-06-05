Van'da Baygınlık Geçiren Çoban Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı

Van'da Baygınlık Geçiren Çoban Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı
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Gevaş ilçesinde Artos Dağı'nda hayvan otlatan 45 yaşındaki çoban, baygınlık geçirmesinin ardından helikopter ambulansla hastaneye sevk edildi. İl Sağlık Müdürlüğü, olay sonrası sağlık ekiplerinin hızlıca müdahalede bulunduğunu belirtti.

Van'ın Gevaş ilçesinde Artos Dağı'nda rahatsızlanan çoban, helikopter ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Orta Mahallesi'ndeki Artos Dağı'nda hay Van otlatan 45 yaşındaki çobanın baygınlık geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye UMKE ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekibi, ilk müdahaleyi yaptıkları hasta için ulaşım durumunu göz önünde bulundurarak ambulans helikopter talep etti.

Bunun üzerine, İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezince ilçeye yönlendirilen helikopter ambulansa alınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
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