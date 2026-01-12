Atlı jandarma birlikleri, kaçak avcılara karşı devriye faaliyeti gerçekleştirdi
Van'da İl Jandarma Komutanlığı emrindeki Atlı Jandarma timleri, doğal yaşamın korunması ve biyolojik çeşitliliğin devamlılığının sağlanması amacıyla denetimler yaptı. Edremit ilçesindeki Dönemeç Deltası'nda yapılan denetimlerde, yaban hayvanlarının avlanma faaliyetlerine karşı etkin önlemler aldı. Bölgenin hassas ekosistem yapısı dikkate alınarak gerçekleştirilen devriyelerle hem caydırıcılık sağlanıyor hem de vatandaşlar bilgilendiriliyor.