Atlı jandarma birlikleri, kaçak avcılara karşı devriye faaliyeti gerçekleştirdi

Van'da İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Atlı Jandarma Timleri, Dönemeç Deltası'nda kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla devriye gezdi. Doğal yaşamı korumak ve yaban hayvanlarını koruma altına almak için gerçekleştirilen bu denetimlerle vatandaşlar da bilgilendiriliyor.

Van'da İl Jandarma Komutanlığı emrindeki Atlı Jandarma timleri, doğal yaşamın korunması ve biyolojik çeşitliliğin devamlılığının sağlanması amacıyla denetimler yaptı. Edremit ilçesindeki Dönemeç Deltası'nda yapılan denetimlerde, yaban hayvanlarının avlanma faaliyetlerine karşı etkin önlemler aldı. Bölgenin hassas ekosistem yapısı dikkate alınarak gerçekleştirilen devriyelerle hem caydırıcılık sağlanıyor hem de vatandaşlar bilgilendiriliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
