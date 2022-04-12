Van'da araçtaki 15 kilo eroini 'Thor' buldu - Haberler

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Van'da araçtaki 15 kilo eroini 'Thor' buldu

Demirören Haber Ajansı - Behçet Dalmaz - Güncel
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Van'da araçtaki 15 kilo eroini 'Thor' buldu

VAN'ın Edremit ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan araçta, narkotik köpek 'Thor' ile yapılan aramada 15 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.

VAN'ın Edremit ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan araçta, narkotik köpek 'Thor' ile yapılan aramada 15 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesindeki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Narkotik köpek 'Thor' ile durdurulan araçlarda aramalar yapıldı. Durdurulan bir aracın gizli bölmelerinde, 15 kilo 150 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli ise gözaltına alındı.


Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Güncel

Narkotik, Edremit, Eroin, Thor, Güncel, Haberler

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