Van'da ham maddesi altın olan 8 tarihi eser ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde ham maddesi altın olan 8 tarihi eser ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayrancılar Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda ham maddesi altın olan 8 tarihi eser ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler M.S.Y, S.K. ve A.Ş. hakkında "2863 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.