Van'da Akaryakıt İstasyonunda Patlama: Bir İşçi Ağır Yaralandı

Van'ın Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut, patlamanın meydana geldiği akaryakıt istasyonunda incelemelerde bulundu.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bulut, beraberindekilerle patlamanın yaşandığı akaryakıt istasyonuna gitti.

Görevlilerden bilgi alan Bulut, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Paylaşımda, "İlçemizde bulunan istasyonda ilk belirlemelere göre gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada maalesef bir işçimiz ağır yaralanmış olup işletmemizde ciddi hasar meydana gelmiştir. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden yaralı vatandaşımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.