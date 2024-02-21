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Van'da Aile İçi İletişimde Kadının Rolü Konulu Söyleşi Programı Düzenlendi

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Van Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen söyleşi programında, iletişim uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ, aile içi iletişimde kadının rolü hakkında bilgiler verdi.

Van Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Belediyesi işbirliğiyle "Aile içi iletişimde kadının rolü" konulu söyleşi programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın öncülüğünde başlatılan "Kadının Gücü Van'ın Gücü" projesi devam ediyor.

Bu kapsamda, Bostaniçi Mahallesi'nde bulunan Berivan Kültür ve Sanat Merkezi toplantı salonunda "Aile içi iletişimde kadının rolü" konulu söyleşi programı düzenlendi.

İletişim Uzmanı Eğitimci Yazar Dr. Şaban Kızıldağ, programa katılan kadınlara, iletişimde yaşanan temel sorunlar, aile içi iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar, anne ve babaların aile içi iletişimdeki önemi, ailede sevgi ve saygı gibi konularda bilgiler verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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