Van'da 87 kilo uyuşturucuyu 'Irmak' ve 'Magnum' buldu - Haberler

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Van'da 87 kilo uyuşturucuyu 'Irmak' ve 'Magnum' buldu

Demirören Haber Ajansı - Orhan Aşan - Güncel
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Van'da 87 kilo uyuşturucuyu 'Irmak' ve 'Magnum' buldu

VAN'da, polisin narkotik köpekler 'Irmak' ve 'Magnum' ile düzenlediği operasyonlarda, 71 kilo 200 gram eroin ile 16 kilo toz esrar ele geçirildi.

VAN'da, polisin narkotik köpekler 'Irmak' ve 'Magnum' ile düzenlediği operasyonlarda, 71 kilo 200 gram eroin ile 16 kilo toz esrar ele geçirildi.

Edremit ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, narkotik dedektör köpekleri 'Irmak' ve 'Magnum' ile düzenlediği iki operasyonda; 71 kilo 200 gram eroin ile 16 kilo toz esrar ele geçirildi. Toplam 87 kilo 200 uyuşturucu madde ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.


Van'da 87 kilo uyuşturucuyu 'Irmak' ve 'Magnum' buldu

Demirören Haber Ajansı / Orhan Aşan - Güncel

Narkotik, Esrar, Eroin, Güncel, Haberler

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