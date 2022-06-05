Van'da 350 kilo kaçak avlanan inci kefali ve ağ ele geçirdi - Haberler

VAN'ın Tuşba ilçesinde, şişme botta ağa takılı 350 kilo kaçak avlanan inci kefali ve 300 metre uzatma ağı bulundu.

Van Gölü'nün endemik türü olan, üremek için tatlı sulara göç ettiği 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan inci kefalinin korunması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, jandarma, Sahil Güvenlik ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri aralıksız sürüyor. Van Gölü Feribot İskelesi yakınında denetimler yapan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Koruma Şube Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ekipleri, terk edilmiş şişme botta ağa takılı kaçak avlanan 350 kilo ölü balık, 300 metre uzunluğunda uzatma ağı ele geçirdi. Ele geçirilen ölü balıklar, imha edilmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, uzatma ağı ve şişme bota da el konuldu.