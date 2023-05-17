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Van'da 340 Kilo Esrar Ele Geçirildi, 1 Kişi Gözaltına Alındı

Van'da 340 Kilo Esrar Ele Geçirildi, 1 Kişi Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Başkale ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonunda 340 kilo toz esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

VAN'ın Başkale ilçesinde, polis ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonunda 340 kilo toz esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Başkale ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri uyuşturucu kaçakçılarına yönelik ortak operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 340 kilo toz esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Orhan Aşan - Güncel

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