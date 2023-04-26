Van'da 2 mevsim arası 60 kilometre

VAN Van'ın Gevaş ilçesinde ilkbaharın kırmızı ve sarı tonları hakimken, 60 dakika uzaklıktaki komşu ilçe Bahçesaray'da karla mücadele çalışmaları yürütülüyor. İlkbahar ayının gelmesi ve karların yavaş yavaş erimesiyle birlikte bir taraftan ters laleler açarken, diğer taraftan ise metrelerce karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'nin sahil kentlerinde deniz sezonu açılırken, Van-Bahçesaray karayolunda halen karla mücadele çalışmaları devan ediyor. Kış mevsiminin sona erdiğini simgeleyen baharın müjdecisi olarak bilinen ters laleler, sert geçen kış mevsiminin ardından gün yüzüne çıkmaya başladı. Van-Bahçesaray yolunda karla mücadele yapılırken, Gevaş ilçesine bağlı Dilmetaş Mahallesi'nde açan ters laleler, bölgede 2 mevsim aynı anda yaşanmasına neden oluyor. Sarı ve kırmızı tonlarıyla kendilerini gösteren terslaleler görenleri büyülerken, bir taraftan da aynı güzergah üzerinde bulunan ve Türkiye'nin en yüksek 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde ise metrelerce kar kütleleri kış mevsimini andırıyor.

"Bir yanda terslalaler açarken, bir yanda da karla mücadele"

Her mevsimi ile ayrı bir güzelliğe sahip olan Van, Nisan ayının ortalarında 2 mevsimi bir arada yaşıyor. Van'ın yüksek kesimleri metrelerce kar kütleleri ile birlikte vatandaşlar, ilkbahar ve kış mevsimini bir arada yaşatıyor. Gevaş ilçesinde baharın müjdecisi ters laleler açarken, komşu ilçedeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde ise metrelerce karla mücadele kış mevsimini andırıyor.