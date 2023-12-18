Van'da 106 Kaçak Göçmen ve 13 Organizatör Yakalandı

Van'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 106 kaçak göçmen ile 13 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilirken, organizatörlerin ise jandarma işlemleri devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 11-17 Aralık tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda 106 kaçak göçmen ile 13 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilirken, gözaltına alınan organizatörlerin ise jandarma işlemleri sürüyor.