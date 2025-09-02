Van Büyükşehir Belediyesi'nden Personeline Psikolojik İlk Yardım Eğitimi

Van Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik "psikolojik ilk yardım" eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, afet ve acil durumlara hazırlık çalışmalarını güçlendirmek amacıyla personele yönelik eğitimler düzenleniyor.

Bu kapsamda, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı çalışanlarına psikolojik ilk yardım eğitimi verildi.

Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen eğitim, Psikolog Nursel Avcı Erdal tarafından verildi.

Eğitimde, psikolojik ilk yardımın kavramları, temel ilkeleri ve sahaya yönelik uygulama yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Kriz anlarında bireylere doğru yaklaşım sergileme, psikolojik destek sunma ve afet sonrası yaşanabilecek travmaların etkilerini azaltma konularına vurgu yapıldı.