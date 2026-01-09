Haberler

Van Büyükşehir Belediyesi, kuşlar için doğaya yem bıraktı

Güncelleme:
Van Büyükşehir Belediyesi, soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için doğaya yem bırakmaya başladı. Zabıta ekipleri, kent genelinde belirlenen noktalarda her gün yemleme çalışmaları yürütüyor.

VAN Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin etkisini artırdığı soğuk günlerde yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için doğaya yem bıraktı.

Aşırı soğuklar nedeniyle yaban hayatının olumsuz etkilenmemesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde belirlenen noktalarda her gün düzenli olarak yemleme çalışması yapıyor. Başta kent merkezi olmak üzere kırsal alanlarda da çalışma yürüten ekipler, yem bırakılacak bölgelerde önce kar temizliği yapıyor, ardından kuşların kolay ulaşabileceği alanlara yem bırakıyor.

Bu kapsamda Van Gölü Sahil Yolu ile Van Kalesi çevresinde kuşların yoğun olarak bulunduğunu dikkate alan ekipler, sahil kenarına ve Van Kalesi çevresindeki sazlıklara buğday bıraktı. Yetkililer, yaban hayatının korunması amacıyla doğada ve kent merkezinde belirlenen alanlarda yemleme çalışmalarının kış mevsimi boyunca devam edeceğini belirtti.

Haber: VAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
