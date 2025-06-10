Van Başkale'de Hafif Ticari Araç Devrildi, 6 Yaralı
Van'ın Başkale ilçesinde, Orhan Erdem'in kullandığı hafif ticari araç Kavurgalı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonucunda 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ve araçtaki diğer 5 kişi, Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Van'ın Başkale ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Orhan Erdem idaresindeki 34 EDJ 945 plakalı hafif ticari araç, Kavurgalı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüyle araçtaki 5 kişi, Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Zafer Tayfur - Güncel