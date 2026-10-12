Valtonen, AB'den Rus turistlere savaş bitene kadar vize verilmemesini istedi

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Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere "Rusya vatandaşlarına turist vizesi vermeyi durdurmaları" için çağrıda bulundu.

Valtonen, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı sona erene kadar Rus turistlere AB üyesi ülkelerin vize vermeyi durdurmaları gerektiğini savunarak, daha sıkı vize politikası uygulanması talebinde bulundu.

Rus turistlere verilen vizelerin sayısının son yıllarda artış gösterdiğine dikkati çeken Valtonen, 2025'te Schengen ülkelerinin yaklaşık 500 bin turist vizesi verdiği bilgisini paylaştı.

Valtonen, Rusya-Ukrayna Savaşı sürerken Rus turistlerin AB ülkelerine gelmesini doğru bulmadığını ifade ederek, "Finlandiya, 2022'de Ruslara zorunlu olmayan seyahatler için vize verilmesini yasaklamıştı. Aynısının AB düzeyinde de yapılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA