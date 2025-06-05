Vali Yunus Sezer Menzilahir Mahallesi'ni Ziyaret Etti

Vali Yunus Sezer Menzilahir Mahallesi'ni Ziyaret Etti
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Menzilahir Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Asayiş, eğitim, sağlık ve altyapı konularında değerlendirmelerde bulundu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Menzilahir Mahallesi'ni ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, vatandaşlarla bir araya gelen Vali Sezer, sorun ve talepleri dinledi.

Mahalledeki asayiş, eğitim, sağlık ve altyapı konularıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sezer, vatandaşlar tarafından aktarılan ihtiyaçların ivedilikle giderilmesi için kurum müdürlerine talimat verdi.

Sezer'e ziyaretinde kurum müdürleri de eşlik etti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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