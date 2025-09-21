Vali Yıldırım, Şalpazarı'nda Sağanak Zararlarını İnceledi

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, sağanak nedeniyle zarar gören Şalpazarı'nda incelemelerde bulundu.

Vali Yıldırım, kentte dün sağanak sebebiyle su taşkınları ve toprak kaymalarının yaşandığı Şalpazarı'nı ziyaret etti.

İlçede esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Yıldırım, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ekiplerin yaptığı çalışmaları inceleyen Yıldırım, yürütülen çalışmalara yönelik bilgi aldı.

Vali Yıldırım'a Beşikdüzü Kaymakamı Ferhat Vardar, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız ile diğer ilgililer de eşlik etti.