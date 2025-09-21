Haberler

Vali Yıldırım, Şalpazarı'nda Sağanak Zararlarını İnceledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, sağanak nedeniyle zarar gören Şalpazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek incelemelerde bulundu ve yürütülen çalışmalara dair bilgi aldı.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, sağanak nedeniyle zarar gören Şalpazarı'nda incelemelerde bulundu.

Vali Yıldırım, kentte dün sağanak sebebiyle su taşkınları ve toprak kaymalarının yaşandığı Şalpazarı'nı ziyaret etti.

İlçede esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Yıldırım, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ekiplerin yaptığı çalışmaları inceleyen Yıldırım, yürütülen çalışmalara yönelik bilgi aldı.

Vali Yıldırım'a Beşikdüzü Kaymakamı Ferhat Vardar, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız ile diğer ilgililer de eşlik etti.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

CHP'de genel başkan belli oldu! Seçimde 835 oyun tamamını aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa, Onana'nın asistini konuşuyor

Avrupa, Onana'nın dün akşam yaptıklarını konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.