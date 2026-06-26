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Vali Yavuz, Kale'de ziyaretlerde bulundu

Vali Yavuz, Kale'de ziyaretlerde bulundu
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Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kale ilçesinde yapımı tamamlanan 32 kırsal köy konutunda incelemelerde bulundu, yeni ev sahiplerini ziyaret etti ve ilçedeki yatırımlarla ilgili bilgi aldı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kale ilçesinde yapımı süren çalışmaları ve sosyal projeleri inceledi.

Vali Yavuz, Erdemli ve Darıpınar mahallelerinde yapımı tamamlanan 32 kırsal köy konutunda incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bent Mahallesi'nde yapımı tamamlanan kırsal konutları da inceleyen Vali Yavuz, burada yeni evine yerleşen Sebahattin Kızılboğa ve ailesini ziyaret etti.

İkizpınar, Salkımlı, Tepebaşı ve Çanakçı mahallelerinde yapımı tamamlan köy konutlarını inceleyen Yavuz, Çanakçı Mahallesi'nde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Ömer Lütfi Akbaba ve ailesiyle bir araya geldi.

Kale Kaymakamı İsmail Hakkı Batı'yı makamında ziyaret eden Yavuz, ilçenin genel durumu, devam eden yatırımlar ve kamu hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Ziyarete, vali yardımcıları Osman Kural ve Talat Tabur, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolunay Başer, Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Bilal Timur
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