Haberler

Kırklareli Valisi Turan, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Yaşlılar Haftası kapsamında huzurevi ziyaretinde bulunarak yaşlılarla sohbet etti ve onların topluma katkısı hakkında önemli mesajlar verdi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Vali Turan, Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin ile Kaynarca beldesindeki huzurevini ziyaret etti.

Huzurevi sakinlerinin Yaşlılar Haftasını kutlayan Turan, yaşlılarla bir süre sohbet etti.

Yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında köprü olduğunu ifade eden Turan, yaşlılara her gün gereken saygı ve sevginin gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Turan, daha sonra huzurevini gezerek, binanın yapılmasında emeği geçen hayırsever Ahmet Dağcı ve Gülşen Dağcı'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

