Kırklareli'nde "Bir İsim Bir Eser: Mehmet Akif Ersoy-Safahat" programı düzenlendi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İlim Yayma Cemiyeti tarafından düzenlenen "Bir İsim Bir Eser: Mehmet Akif Ersoy – Safahat" programına katıldı.

Vali Turan, İlim Yayma Cemiyeti Kırklareli Şubesi'nde düzenlenen programda, Mehmet Akif Ersoy'un Türk milletinin bağımsızlık ruhunu ve milli, manevi değerlerini en güçlü şekilde yansıtan şahsiyetlerin başında geldiğini söyledi.

Safahat'ın sadece bir şiir kitabı olmadığını vurgulayan Turan, "Safahat, milletimizin hafızasını ve değer dünyasını yansıtan önemli bir külliyattır. Gelecek nesillere milli şuurun aktarılması açısından bu tür etkinlikler büyük önem taşıyor." dedi.

Turan, milli ve manevi değerlerin yaşatılmasına katkı sunan İlim Yayma Cemiyeti Kırklareli Şubesi Başkanı Hasan Bademci ile yönetimine teşekkür etti.

Programda, Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çapku tarafından Mehmet Akif Ersoy'un fikir dünyası hakkında sunum yapıldı.