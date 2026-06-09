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Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler sürüyor

Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler sürüyor
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Görk, iş insanları Halil Doğan ve Tarık Bayraktar ile Memur-Sen İl Başkanı Selahattin Karanfiler'i makamında kabul ederek kentin huzur ve gelişimi için iş birliği mesajı verdi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Görk, iş insanları Halil Doğan ve Tarık Bayraktar ile Memur-Sen İl Başkanı Selahattin Karanfiler'i makamında kabul etti.

Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kırklareli'nin huzurlu ve güvenli bir kent olduğunu belirten Turan, bu huzur ortamının korunması ve kentin her alanda daha da ileriye taşınması için kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası ile istişare içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Turan, ziyaretçileri ile bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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