Kırklareli Valisi Turan, jandarma personeliyle bayramlaştı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kofçaz ilçesinde asayiş ve trafik uygulama noktasındaki jandarma personeli ile bayramlaştı.

Vali Turan, Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü ile birlikte Terzidere köyündeki uygulama noktasını ziyaret etti.

Jandarma personeli ile bayramlaşan Turan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Turan, huzur ve güvenliğin sağlanması için görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.