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Kırklareli Valisi Turan, Depozito Yönetim Sistemi'ni inceledi

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski ilçesinde Depozito Yönetim Sistemi ve Depozito İade Makinesi (DİM) hakkında incelemelerde bulundu. Turan, sistemin çevre bilincini artıracağını ve sıfır atık hedeflerine katkı sağlayacağını vurguladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski ilçesinde Depozito Yönetim Sistemi'ni inceledi.

Vali Turan, Depozito İade Makinesi (DİM) hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Sistemin vatandaşların çevre bilincinin artırılmasına ve sürdürülebilir çevre anlayışının yaygınlaştırılmasına katkı sunacağını vurgulayan Turan, çevreyi korumanın gelecek nesillere karşı ortak bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Vali Turan, Sıfır Atık hareketi kapsamında hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi'nin, geri dönüşüm oranlarının artırılması, doğal kaynakların korunması, çevre kirliliğinin azaltılması ve döngüsel ekonominin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Programa, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla, Kofçaz Belediye Başkanı Levent Şenol, Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hatice Özdemir de katıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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