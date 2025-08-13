Vali Tuncay Akkoyun'dan Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya'ya Ziyaret

Vali Tuncay Akkoyun'dan Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya'ya Ziyaret
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Midyat Kaymakamlığına atanan Mehmet Kaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette ilçenin durumu ve projeleri değerlendirildi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Midyat Kaymakamlığına atanan Mehmet Kaya'ya "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette, Akkoyun'a Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mustafa Deniz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara ve AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış eşlik etti.

Ziyarette, ilçenin mevcut durumu ve yürütülen projeler hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Vali Akkoyun, Kaya'ya yeni görevinde başarılarak dileyerek, ilçenin gelişimi ve halkın yaşam kalitesinin artırılması yönünde her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Şahin ise yerel yönetim olarak kamu kurumlarıyla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaya da ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görev süresince Midyat halkına en iyi hizmeti vermenin gayreti içinde olacağını belirtti.

Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel
