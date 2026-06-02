Iğdır Valisi trafik kontrolüne katıldı, dördüzlerle sohbet etti

IĞDIR'da trafik kontrolüne katılan Vali M. Fırat Taşolar, durdurulan araçtaki dördüzlerle sohbet etti.

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin trafik uygulamasına katıldı. Vali Taşolar, polis tarafından durdurulan aracın sürücüsü Yıldıray Sarıcan ile sohbet ederken dördüzlerinin de araçta olduğunu öğrendi. Arka koltukta oturan Elif, Nehir, Deniz ve Aydın Ali ile bayramlaşan Vali Taşolar, çocukları araçtan indirip bir süre sohbet etti. Nazan-Yıldıray Sarıcan çiftine dördüzleriyle ilgili sorular soran Vali Taşolar, çocuklarla yakından ilgilenip hatıra fotoğrafı çektirdi. Sarıcan ailesi de yaşananlarla ilgili memnuniyetlerini dile getirirken, çocuklarının bayram sevincinin kendileri için ayrı mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı