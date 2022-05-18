Vali Su'dan Başkan Özyiğit'e veda ziyareti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Su'dan Başkan Özyiğit'e veda ziyareti

Bültenler - Güncel
 - Güncelleme:
Vali Su'dan Başkan Özyiğit'e veda ziyareti

Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi ile Diyarbakır Valisi olarak atanan Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e veda ziyaretinde bulundu.

MERSİN (Bültenler) - Başkan Abdullah Özyiğit, "Kentimize verdiği hizmetlerden dolayı Mersin Valimiz Sayın Ali İhsan Su'ya teşekkür ediyor, yeni görev yerinde kendisine başarılar diliyorum." dedi.

21 Haziran 2017 tarihinden bu yana Mersin'de görev yapan Vali Ali İhsan Su, Diyarbakır Valisi olarak atandı. Mersin'den ayrılacak olan Vali Su, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e de veda ziyaretinde bulundu. Başkan Özyiğit, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Su'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Vali Su ise görev süresince uyum içerisinde çalıştıklarına dikkat çekerek, Başkan Özyiğit'e başarılar diledi.

Bültenler / Güncel

Abdullah Özyiğit, Ali İhsan Su, Mersin, su, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title