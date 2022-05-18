Vali Su'dan Başkan Özyiğit'e veda ziyareti - Haberler

MERSİN (Bültenler) - Başkan Abdullah Özyiğit, "Kentimize verdiği hizmetlerden dolayı Mersin Valimiz Sayın Ali İhsan Su'ya teşekkür ediyor, yeni görev yerinde kendisine başarılar diliyorum." dedi.

21 Haziran 2017 tarihinden bu yana Mersin'de görev yapan Vali Ali İhsan Su, Diyarbakır Valisi olarak atandı. Mersin'den ayrılacak olan Vali Su, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e de veda ziyaretinde bulundu. Başkan Özyiğit, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Su'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Vali Su ise görev süresince uyum içerisinde çalıştıklarına dikkat çekerek, Başkan Özyiğit'e başarılar diledi.

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