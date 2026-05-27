Bilecik Valisi Sözer jandarma personeliyle bayramlaştı
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Pelitözü Jandarma Asayiş Noktası'nı ziyaret ederek personelin Kurban Bayramı'nı kutladı ve fedakarca görev yaptıklarını belirtti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Pelitözü Gölpark'taki Pelitözü Jandarma Asayiş Noktası'nı ziyaret eden Sözer, personelin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
Açıklamada ziyaretteki görüşlerine verilen Vali Sözer, kolluk kuvvetlerinin vatandaşların huzur ve güvenliği için fedakarca görev yaptıklarını belirtti.
Ziyaretinde Sözer'e, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı ile İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar eşlik etti.
Kaynak: AA / Atahan Gezer