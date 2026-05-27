Bilecik Valisi Sözer jandarma personeliyle bayramlaştı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, jandarma personeliyle bayramlaştı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Pelitözü Gölpark'taki Pelitözü Jandarma Asayiş Noktası'nı ziyaret eden Sözer, personelin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Açıklamada ziyaretteki görüşlerine verilen Vali Sözer, kolluk kuvvetlerinin vatandaşların huzur ve güvenliği için fedakarca görev yaptıklarını belirtti.

Ziyaretinde Sözer'e, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı ile İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar eşlik etti.