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Bilecik Valisi Sözer, jandarma personelini ağırladı

Bilecik Valisi Sözer, jandarma personelini ağırladı
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla jandarma personelini makamında kabul ederek tebriklerini iletti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü nedeniyle jandarma personelini makamında kabul etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Yusuf Aslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı ve beraberindekilerle görüşen Sözer, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Açıklamada ziyaretteki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, Jandarma Teşkilatının köklü geçmişi, disiplinli yapısı ve üstün görev anlayışıyla hizmet verdiğini belirtti.

Ziyaret, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer
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