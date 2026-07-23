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Tekirdağ Valisi Soytürk'ten Başsavcı Yücel ve Komisyon Başkanı Obut'a ziyaret

Tekirdağ Valisi Soytürk'ten Başsavcı Yücel ve Komisyon Başkanı Obut'a ziyaret
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, HSK kararnamesiyle atanan Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel ve Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Bilgehan Yücel ile Tekirdağ Adalet Komisyonu Başkanlığı görevine atanan Erhan Obut'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk, Başsavcı Yücel ve Adalet Komisyonu Başkanı Obut ile makamda bir süre görüştü.

Soytürk, Yücel ve Obut'a yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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