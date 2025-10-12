Vali Soytürk Çorlu'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çorlu ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Soytürk, yapımı süren 24 derslikli ortaokulu ziyaret ederek, inşaat süreci ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Ardından, Soytürk, restorasyonu planlanan Süleymaniye Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Daha sonra, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyette bulunan Kayalar Bakır Alaşımları Sanayi ve Ticaret Şirketini ziyaret eden Soytürk, Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Kaya'dan fabrika hakkında bilgi aldı.

Vali Soytürk'e ziyaretleri sırasında Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten eşlik etti.