Haberler

Vali Soytürk Çorlu'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çorlu ilçesinde yapımı süren bir ortaokul, restorasyonu planlanan Süleymaniye Camisi ve Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın ziyaretini gerçekleştirdi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çorlu ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Soytürk, yapımı süren 24 derslikli ortaokulu ziyaret ederek, inşaat süreci ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Ardından, Soytürk, restorasyonu planlanan Süleymaniye Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Daha sonra, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyette bulunan Kayalar Bakır Alaşımları Sanayi ve Ticaret Şirketini ziyaret eden Soytürk, Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Kaya'dan fabrika hakkında bilgi aldı.

Vali Soytürk'e ziyaretleri sırasında Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten eşlik etti.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
Afganistan ile Pakistan arasında şiddetli çatışma! Birçok askeri üs vuruldu

İki Müslüman ülke birbirini vurdu, askeri üsler yanarak küle döndü
''Montella'dan olmaz'' diyenleri utandıracak istatistik! Tarihe geçti

''Montella'dan olmaz'' diyenleri utandıracak istatistik! Tarihe geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrenciler dikkat! Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı yapılacak

Öğrenciler dikkat! Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı yapılacak
''Montella'dan olmaz'' diyenleri utandıracak istatistik! Tarihe geçti

''Montella'dan olmaz'' diyenleri utandıracak istatistik! Tarihe geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.