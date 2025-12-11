Haberler

Vali Şimşek, Piyade Uzman Çavuş'un Kızını Ziyaret Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, babasını özleyen 7 yaşındaki Gökçe Arıcan'ı evinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında Gökçe, babasıyla telefonla görüştü ve pasta kesti.

SİVAS Valisi Yılmaz Şimşek kendisine mektup yazarak Hakkari'de görev yapan Piyade Uzman Çavuş babası Murat Arıcan'ı özlediği söyleyen Gökçe Arıcan'ı (7) evinde ziyaret etti. Ziyarette Vali Şimşek, telefonla Gökçe'yi babasıyla görüştürerek birlikte pasta kesti.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Murat Arıcan'ın ilkokul 2'nci sınıfa giden kızı Gökçe Arıcan, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'e mektup yazarak babasının çok özlediğini ve onu görmek istediğini söyledi. Mektup üzerine Vali Şimşek, eşi Çiğdem Olgun Şimşek ile birlikte, kent merkezinde annesi Hümeyra Arıcan ile yaşayan Gökçe'yi ziyaret etti.

'SEN GÜÇLÜ VE CESUR BİR KIZSIN'

Mektup için Gökçe'ye teşekkür eden Vali Yılmaz Şimşek, "Biz mektup üzerine seni görmeye ve seninle tanışmaya geldik. Babanı özlemen doğal o da seni çok özlüyordur. Zaman zaman gelip gidiyordur. Biz de kendisiyle görüştük. Tekrar seni görmeye gelecek. Ama sen güçlü bir kızsın, çünkü asker kızısın. Asker kızları güçlü ve cesaretli olur. Zaten bu mektubu yazman da senin cesaretini gösteriyor" dedi.

Vali Şimşek daha sonra Gökçe'yi Piyade Uzman Çavuş babası ile telefonda görüntülü görüştürdü. Ziyarette Gökçe, Vali Yılmaz Şimşek'e kendi yaptığı resmi hediye etti. Vali Yılmaz Şimşek de Gökçe'ye çeşitli hediyeler vererek birlikte pasta kesti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay

Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Beğeni yağıyor! Bu videonun nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
Türkiye'de 400'den fazla şubesi olan tatlı devi konkordato ilan etti

Türkiye'de 400'den fazla şubesi var! Dev marka konkordato ilan etti
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay

Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'na savaş açtı
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı

Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı
Ersin Tatar'dan çok konuşulacak sözler: Cübbeli Ahmet'in duası bana 5 puan kaybettirdi

Seçim yenilgisini Cübbeli'ye bağladı: Duası bana 5 puan kaybettirdi
Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...

Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...
Galatasaray'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber

Galatasaray'a Uğurcan'dan kötü haber
title