Haberler

Antalya Valisi Şahin'den Kurban Bayramı mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, paylaşma, dayanışma ve kardeşliğin önemine vurgu yaparak, bayram tatili boyunca trafik kurallarına uyulması ve kurban kesiminde hijyen şartlarına dikkat edilmesi çağrısında bulundu.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği Kurban Bayramı'na kavuşmanın huzurunu ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

Bayramların birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren, merhamet ve dayanışmanın en güçlü şekilde tezahür ettiği müstesna zamanlar olduğunu vurgulayan Şahin, "Paylaşmanın bereketini, gönül almanın inceliğini ve kardeşliğin gücünü idrak ettiğimiz bu özel günler, kırgınlıkların geride bırakıldığı, sevgi ve hoşgörünün hayat bulduğu kıymetli bir manevi iklim sunmaktadır." ifadesini kullandı.

Bayramın, ihtiyaç sahibi vatandaşların gözetildiği, büyüklerin hatırlandığı ve çocukların sevindirildiği bir kardeşlik atmosferini daha da güçlendirmesini temenni eden Şahin, şunları kaydetti:

"9 günlük bayram tatili dolayısıyla turizmin başkenti Antalya'mızda yoğun bir hareketlilik yaşanması beklenmektedir. Şehrimize gelecek yerli ve yabancı misafirlerimizin huzur ve güven içerisinde bir tatil geçirmeleri için tüm kurumlarımız gerekli hazırlıklarını tamamlamış, gerekli tedbirleri titizlikle almıştır. Bununla birlikte, bayram süresince artan şehirler arası hareketlilik nedeniyle vatandaşlarımızın seyahatleri boyunca trafik kurallarına azami dikkat göstermelerini özellikle istirham ediyorum. Kurban ibadetinin ifası sırasında ise kurumlarımızca belirlenen kurallara ve hijyen şartlarına hassasiyetle riayet edilmesini tüm hemşehrilerimizden önemle rica ediyorum."

Kaynak: AA / Bahriye Yıldırım
Trump, İran'la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katılmasını istedi! İçlerinde Türkiye de var

Trump'tan 6 ülkeye "İran" çağrısı! Türkiye'nın imzalaması imkansız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı

16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı! Resmen aşka geldiler
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı

Savaştan kaçtı, Türkiye'de tarih yazdı
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş

5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti
Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım transferi için takas + para formülü

İlk transferi Süper Lig'den!
Karşıyaka'ya Fenerbahçe'den 3 transfer birden

Tam 3 ayrılık birden! İşte o isimler
Zaniolo Udinese'ye veda etti! Galatasaray'a dönüyor

Takımına veda etti! Yıldız isim yeniden Galatasaray'a dönüyor
Rusya: Kiev'deki askeri merkezlere sistematik olarak saldıracağız

Açık açık adres verip tehdit ettiler: Sistematik olarak saldıracağız